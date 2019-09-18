Деревянченко: "О бое с Головкиным договорились быстро"

Новости спорта:Украинский боксер заявил, что команды боксеров быстро договорились о проведении боя между боксерами.

Претендент на вакантный пояс IBF в среднем весе Сергей Деревянченко прокомментировал предстоящий бой против Геннадия Головкина.

- Настолько неожиданной для вас стала новость о том, что удалось договориться о бое с командой Головкина?

- Бокс – бизнес, в котором все меняется. Это произошло. Моя сторона договаривалась о бое с Альваресом, но там не получилось – переговоры зашли в тупик. И сразу начали переговоры с Геннадием.

Не думал, что так быстро стороны договорятся – за два месяца до даты боя. А переговоры шли три недели. Вот это неожиданно. Ведь переговоры на такие большие бои идут дольше.

- Команда Головкина неоднократно говорила, что не хочет с вами драться и вы просто пиаритесь на фамилии Геннадия. Это задевает?

- Не обращаю на это внимания. Это только разговоры. Говорить можно все что угодно. Им надо было что-то говорить. Я стал обязательным претендентом, есть правила. Хорошо, что IBF их придерживается и дает возможности претендентам боксировать за чемпионский пояс.

- Почему вы не говорили в таком же стиле?

- Это зависит от того, где я рос, от воспитания.