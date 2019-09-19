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Гассиев назвал предварительную дату дебюта в хэвивейте

Гассиев назвал предварительную дату дебюта в хэвивейте
07:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Мурат Гассиев рассказал о своем восстановлении после травмы.

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, когда состоится его дебют в супертяжелом весе.

«Очень соскучился по боям. Хочется как можно скорее вернуться на ринг и начать уже боксировать. Мне совершенно не нравится такой длительный простой.

Дебют в тяжёлом весе должен был состояться в августе, но я снова получил травму плеча. Бой перенесли на октябрь, но я не успел полностью восстановиться, поэтому решили не рисковать. Мой следующий бой предварительно перенесли на конец года. Этот поединок должен пройти в США. Но вообще место проведения боя уже не так важно, главное — поскорее выйти в ринг.

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Я не знаю, кто будет соперником. Повторюсь, главное — поскорее выйти на ринг», — приводит слова Мурата Гассиева «Р-Спорт».

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Мурат Гассиев.
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