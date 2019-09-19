Уайлдер рассказал, как победит Фьюри: очень хитрый план

Новости спорта:Деонтей Уайлдер угрожает вновь открыть рассечение на лице Тайсона Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО) угрожает вновь открыть рассечение на лице Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО):

«Когда вы были с человеком в ринге, вы многое видите. Я не могу дождаться. Надеюсь, его рассечения заживут хорошо, потому что я очень хочу повидаться с мистером Фьюри. Это не моя проблема, готов он или нет.

Он подписал контракт, это его проблема. Ему лучше подготовиться. Независимо от того, что он будет делать, когда он встретится со мной, эта штука снова откроется. Я собираюсь открыть ее снова. Он может применять пластическую хирургию, скотч или скобы, суперклей, цемент – это не имеет значения».

Отметим, что реванш Уайлдера и Фьюри запланирован на февраль 2020 года. Правда, после кровавого боя британца в его команде заговорили о возможном переносе.