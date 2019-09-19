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Ломаченко остался лидером рейтинга Р4Р

Ломаченко остался лидером рейтинга Р4Р
10:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Василий Ломаченко в легком весе остался на первом месте рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Украинский обладатель титула чемпиона мира WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко в легком весе остался на первом месте рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring.

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик по-прежнему занимает на первой строчке.

Рейтинг Р4Р от The Ring:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наойя Инуэ (Япония)

5. Александр Усик (Украина)

6. Эррол Спенс (США)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Хуан Эстрада (Мексика)

9. Майки Гарсия (США)

10. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

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Украинцы в рейтингах The Ring в своих весовых категориях:

полутяжелый вес: Александр Гвоздик – 1-е место;

средний вес: Сергей Деревянченко – 6-е место;

второй легкий вес: Виктор Постол – 5-е место;

наилегчайший вес: Артем Далакян – 3-е место.

Напомним, что ранее продлил контракт с промоутерской компанией Top Rank.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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