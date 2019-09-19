"Опыт Ковалева поможет ему в бою с Альваресом": Макгирт дал свой прогноз на бой

Новости спорта:Бадди Макгирт назвал, что поможет Ковалеву победить Альвареса.

Тренер чемпиона WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалева Бадди Макгирт считает, что у его подопечного есть шансы победить чемпиона WBA в среднем дивизионе Сауля Альвареса.

"Канело – адский боец, он очень умен, у него высокий уровень боксерского IQ.

Я не смотрю на мощь. Я смотрю на боксёрские навыки. Опыт Сергея должен стать решаюшим фактором в этом бою.

Я уважаю Канело за то, что он делает, прыгая в полутяжелый дивизион. Я действительно уважаю это, он показывает, что является настоящим чемпионом, и я просто думаю, что это будет отличная ночь бокса», – рассказал Макгирт