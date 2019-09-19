Ковалев заявил, в каком случае мог завершить карьеру

Новости спорта:Сергей Ковалев заявил, что если бы проиграл Ярду, то завершил бы карьеру.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе, 36-летний россиянин Сергей Ковалев (34-3-1, 28 КО), рассказал о значении его прошедшего поединка с 27-летним британцем Энтони Ярдом (18-1, 17 КО).

"Я понимал, что стояло на кону в случае моей победы. Я знал, что, если одержу победу, то продолжу свою карьеру.

Но, если же проиграю, тогда мне следовало бы остановиться. Я не хотел уходить с ринга, поэтому я тогда и победил» – сказал Ковалев.

24 августа Ковалев нокаутировал Ярда (18-1, 17 КО) в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBO и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB).