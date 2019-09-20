Гассиев назвал имя лучшего боксера хэвивейта

Новости спорта:Мурат Гассиев высказался о раскладе сил в супертяжелом дивизионе

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев высказался о раскладе сил в супертяжелом дивизионе, назвав британца Тайсона Фьюри лучшим представителем хэвивейта на данный момент.

Интересно, что чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера, который должен провести реванш с Фьюри в феврале 2020 года, россиянин поставил лишь на второе место, тогда как третью строчку своего рейтинга он не отдал никому.

"На мой взгляд, Тайсон Фьюри - это номер один в супертяжелом весе. Потом идет Деонтей Уайлдер, а номер три... Не знаю", - приводит слова Гассиева Бокс ТВ.

Напомним, ранее Мурат Гассиев рассказал, когда планирует дебютировать в супертяжелом дивизионе. Стоит отметить, что россиянин перед этим в очередной раз перенес свой следующий бой из-за травмы.