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Сауль Альварс намерен сменить весовую категорию

Сауль Альварс намерен сменить весовую категорию
11:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Канело Альварес не планирует задерживаться в полутяжелом весе.

Мексиканский боксер Канело Альварес не планирует задерживаться в полутяжелом весе. По его словам, после боя с Сергеем Ковалевым он намерен вернуться в средний вес.

«Моя цель — возвращение в средний вес. Но это тяжело, когда сначала ты его набираешь, а потом сбрасываешь обратно. Хотя, при помощи дисциплины и диеты все возможно. Чтобы войти в историю, нужно рисковать, и я очень счастлив от того, что намерен сделать это. Бой с Ковалевым будет одним из тяжелейших в моей карьере. Хочу быть активным чемпионом в трех весовых категориях. Мотивирован каждым вызовом, который принимаю», — цитирует слова Канело BoxingScene.

«Для меня да, с ним [Головкиным] все окончено. Он больше не представляет из себя вызов, которого у меня никогда не было. С кем буду драться в следующем году? Честно говоря, конкретное имя назвать не могу. Кто бы это не был, это будет лучший вызов для меня. Никогда не представлял себе, что буду драться с Ковалевым, и вот как сложилось. У меня есть опыт и возможность для этого».

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Канело дважды проводил бой против Головкина. Первый поединок завершился вничью, во втором же мексиканец оказался сильнее по решению судей.

Следующий бой Альварес проведет против Сергея Ковалева 2 ноября. На кону будут чемпионств WBO, которым владеет российский боксер, и пояс WBA, которым владеет Канело.

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Бокс, Новости бокса, Канело Альварес.
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