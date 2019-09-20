"Хантер или Фьюри" промоутер Поветкина - о планах боксера

Новости спорта:Россиянин может вернуться в ринг в декабре, выступив в андеркарте реванша Руис - Джошуа.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин в своем следующем поединке может встретиться с американцем Майклом Хантером или экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

Промоутер россиянина Андрей Рябинский сообщил, что сейчас активно ведутся переговоры, и бой его подопечного может состояться в декабре в Саудовской Аравии.

"Один из вариантов – бой с Хантером в Саудовской Аравии в конце этого года или начале следующего. Также продолжаем работу над тем, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри", - заявил Рябинский.

Напомним, ранее Хантер заявил, что хочет провести бой с Поветкиным в андеркарте реванша Джошуа - Руис.

Также сообщалось, что идею проведения боя Хантер - Поветкин поддержал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.