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WBC не будет принуждать Ломаченко к бою с Хэйни

WBC не будет принуждать Ломаченко к бою с Хэйни
12:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Всемирный боксерский совет предоставляет Василию Ломаченко свободу действий.

Ломаченко должен провести обязательную защиту титула WBC против «временного» чемпиона Девина Хэйни (23-0, 15 КО), но в организации не станут мешать украинцу в его планах по завоеванию всех титулов в легком весе.

"Смотрите сами. В августе Ломаченко завоевал титул, но не планирует выходить в ринг до конца года. А в следующем году у него запланирован большой бой (за статус абсолютного чемпиона мира). То есть мы должны учитывать это.

Да, есть правила. Но нет ничего хорошего в том, когда правила вредят спорту. Очевидно, что Ломаченко — движущая сила в боксе.

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Поэтому мы не собираемся вынуждать Ломаченко незамедлительно проводить обязательную защиту с Хэйни. Не можем позволить себе мешать чемпиону, который ищет возможность провести максимально большие бои. Ведь его действия — во благо бокса", - заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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