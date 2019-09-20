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Сергей Ковалев назвал самый важный бой своей карьеры

Сергей Ковалев назвал самый важный бой своей карьеры
13:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Россиянин Сергей Ковалев прокомментировал будущий бой против Сауля Альвареса.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев назвал предстоящий бой против Сауля Альвареса самым сложным в своей карьере.

Россиянину, по его словам, будет противостоять молодой и опытный боец с высоким боксерским интеллектом. При этом Ковалев считает, что проигравших в поединке не будет.

"Безусловно, бой против Канело самый важный бой в моей карьере. Огромный тест для меня, так как Канело молод, опытен и имеет феноменальный боксерский интеллект и высочайший IQ в ринге. В этом бою, проигравших не будет, так как победитель получает наследие, проигравший, бесценный опыт...

Ковалев заявил, в каком случае мог завершить карьеру

P. S. Но как по мне, то лучше наследие", - написал Ковалев в своем Instagram.

Напомним, ранее боксеры провели первую битву взглядов.

Бой Ковалев - Альварес запланирован на 2 ноября в США.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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