Легенда бокса захотел защитить кандидатскую диссертацию

Новости спорта:Костя Цзю готовится к написанию кандидатской диссертации в Уральском федеральном университете.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю готовится к написанию кандидатской диссертации в Уральском федеральном университете, сообщила заместитель заведующего кафедрой управления в сфере физической культуры и спорта УрФУ Елена Харитонова.

«Константин часто встречается с заведующим кафедры министром физической культуры и спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом. Недавно они наметили научно-исследовательскую деятельность. Константин планирует приступить к написанию кандидатской диссертации. На данный момент не могу точно сказать, на каком этапе эта работа сейчас идёт», — цитирует Харитонову «Р-Спорт».

Харитонова добавила, что Цзю ещё во время учёбы в УрФУ ответственно подходил к своим обязанностям как студент. Цзю учился в институте физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ в течение шести лет, окончив его в 2012 году.

«Если вдруг он понимал, что не успевает попасть по срокам, когда проходит экзамен или зачёт, предварительно связывался с преподавателями, дистанционно решал все выданные задания. Прилежный ученик», — сказала она.