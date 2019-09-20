Кличко: Всегда хотел избежать пустоты после завершения спортивной карьеры

Новости спорта:Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, как и когда решил развивать свою карьеру после спорта.

По словам Владимира, его всегда пугал тот факт, что после завершения первой части карьеры, всемирноизвестные спортсмены мало задумываются над тем, что будет дальше.

«Окончанье карьеры застигает их врасплох. Многие – падают в глубокую темную пропасть. Кто-то становится тренером или экспертом на телевидение. Другие – понятие не имеют, за что хвататься. Мало кому удается выбраться из этого летаргического сна, - написал Владимир в своей книге «Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине.

Я всегда хотел избежать пустоты после завершения спортивной карьеры, поэтому мы начали обсуждать, какая «сцена» ждет меня после ринга. Первая стратегия, которую мы разработали, называлась «Карьера после карьеры», а параллельно мы обсуждали «Карьеру во время карьеры» и разрабатывали стратегии для философии бренда. Мы придумали предварительную концепцию – Brain (мозг, что означало ментальную мощь) Powеr (сила – физическую форму).