Хантер нацелился на бои с лучшими супертяжами планеты

Новости спорта:Майкл Хантер не против провести бой с Александром Поветкиным и Диллиан Уайтом.

Американский супертяж Майкл Хантер (18-1, 12 КО) назвал возможных соперников в своем следующем бою. «Мы надеемся провести следующий бой в декабре. Хотели бы получить бой против противника, который пользуется уважением.

Мы готовы драться с Александром Поветкиным, мы готовы драться с Диллианом Уайтом. Рассматриваем прежде всего кандидатуру Поветкина, но не уверен, что именно с ним и отбоксирую. Я хочу боксировать с тем, кто выше меня в рейтинге, с соперником, победа над которым быстрее бы вывела меня на титульный бой», – сообщил Хантер в интервью BoxingTalk.

Напомним, Хантер в сентябре победил единогласным решением судей Сергея Кузьмина из России (15-1, 11 КО).