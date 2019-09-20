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"Победитель заберет все": Малиньяджи вызвал Макгрегора на бой

"Победитель заберет все": Малиньяджи вызвал Макгрегора на бой
17:59 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи снова заговорил о возможном поединке с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

По словам Малиньяджи, он готов встретиться с ирландцем в боксёрском ринге или в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC.

"Я бы подрался с ним. Победитель заберёт всё. Я говорю об этом годами. Проигравший не получит ни цента. Я выступаю за это. В октагоне он победит меня. Но мы можем подраться в боксе или в Bare Knuckle FC.

В целом Макгрегор — это один сплошной провал. Он более успешен в продажах, чем в боях. Он когда-нибудь защищал титул чемпиона UFC? Чего он добился? В его возрасте я выиграл второй чемпионский титул", — приводит слова Малиньяджи BoxingScene.

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Конфликт Макгрегора и Малиньяджи длится уже на протяжении двух лет. Поли помогал готовиться Конору к поединку с Флойдом Мейвезером, но впоследствии со скандалом покинул тренировочный лагерь ирландца.

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Бокс, Новости бокса, Поли Малиньяджи, Конор Макгрегор.
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