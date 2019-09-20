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"Показал свое истинное лицо": Головкин ответил Альваресу

"Показал свое истинное лицо": Головкин ответил Альваресу
22:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Казахстанец Геннадий Головкин бурно отреагировал на слова Сауля Альвареса о возможном бое.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал слова мексиканца Сауля Альвареса, заявившего, что ему не интересен бой с казахстанцем, который "не рискует" в выборе соперников.

"Этот человек показал свое истинное лицо и свое отношение к боксу. А ведь все так лестно о нем отзывались, говорили громкие слова. Теперь вы видите, как он действует", - приводит слова Головкина The Athletic.

Напомним, что в следующем поединке Сауль Альварес встретится с россиянином Сергеем Ковалевым. Этот бой станет дебютным для мексиканца в полутяжелом весе и состоится 2-го ноября в штате Невада (США).

Деревянченко: "О бое с Головкиным договорились быстро"

Что касается Головкина, то он выйдет в ринг против украинца Сергея Деревянченко 5-го октября на арене Madison Square Garden, в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантное чемпионство IBF в среднем весе.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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