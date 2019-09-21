Холифилд простил Тайсона за откушенное ухо

Новости спорта:Холифилд признался, что простил Тайсона за откушенное ухо.

Известный боксёр Эвандер Холифилд рассказал подробности о поединке с Майком Тайсоном в 1997 году, в котором Тайсон откусил ему часть уха. По словам Холифилда, он простил Тайсона за тот эпизод.

«С одной стороны, это действительно был плохой момент, но одновременно и хороший. Во-первых, я заработал тогда 35 миллионов долларов, во-вторых, я стал чемпионом мира. Но, наверное, самое главное в этой истории — я научился прощать. Понял, если мы не прощаем, то тем самым убиваем друг друга изнутри. И какая бы ситуация ни была, нужно научиться прощать. Я понял это во многом благодаря вере в бога.

Нет, я бы не назвал Тайсона другом, но ничего не имею против него. Человек ведь не может дружить со всеми, потому что в скором времени начнешь на кого-то злиться и расстраиваться из-за этого. Ровно также у меня есть члены семьи, с которыми я не очень близок. Так что хочу сказать, что вы не можете быть рядом со всеми. Вот и с Майком мы проводим множество совместных мероприятий, но каждый из нас живет своей жизнью. Я никогда не сделал ничего неправильного по отношению к нему и не сделаю, однако есть одна вещь, из-за которой, мне кажется, ему не нравится находиться со мной. Просто я становился чемпионом мира больше раз, чем Майк», — приводит слова Эвандера Холифилда «Спорт-экспресс».