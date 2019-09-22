"Они думают, что я проиграю": Руис задумался о титуле абсолютного чемпиона мира

Новости спорта:Энди Руис нацелился на титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис хочет провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

"Мне не хватает всего одного чемпионского пояса до звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Это моя цель, но я не хочу быть в тени Энтони Джошуа. Мне нужно победить его ещё раз, потому что многие считают, что я победил благодаря лаки-панчу. Они думают, что я проиграю, но мы одержим победу.

Думаю об объединении титулов, но сначала мне нужно провести бой с Джошуа. Я сосредоточен на этом поединке. После победы могу встретиться с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером. Мы с Уайлдером выступаем в одной команде, так что, думаю, сможем договориться без особых проблем", — приводит слова Энди Руиса Sky Sports.