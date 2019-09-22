Усик назвал свой текущий вес (Видео)

Новости спорта:Александр Усик ответил на вопросы болельщиков.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал о текущем весе, а также ответил на вопрос о дате предстоящего поединка.

«Какой у меня вес? 98 или 99 кг. Когда бой? Друзья, очень задаваемый вопрос на протяжении полутора месяца. Странный вопрос. 12 октября бой. 12 октября. Кстати, я сегодня прочитал комментарий, который прочитали под постом у Александра Гвоздика: «Когда бой?». Йомайо, да просто зайдите в Safari и напишите: «Александр Гвоздик, когда бой». Оно выбьет, что бой 18 октября в Филадельфии», – сказал Усик.

Следующим соперником Александр будет Тайрон Спонг.