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Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)

Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
09:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Крис Колберт мощным ударом с правой поймал Мигеля Бельтрана.

В ночь на 22 сентября (время киевское) в Бейкерсфилде (штат Калифорния, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В одном из его поединков встретились проспект лёгкого веса Крис Колберт (13-0, 5 КО) и опытный Мигель Бельтран (33-8, 22 КО). Бой не продлился и тридцати секунд. Колберт поймал соперника короткой двойкой, правый боковой в висок оказался нокаутирующим ударом. Бельтран мгновенно упал лицом вперёд. Американские комментаторы отметили, что эта победа будет претендовать на нокаут года.

Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».

Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)

В другом поединке вечера в Бейкерсфилде Альфредо Ангуло сенсационно победил экс-чемпиона мира Питера Куиллина раздельным решением судей.

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Бокс, Новости бокса, Крис Колберт - Мигель Бельтран, Крис Колберт, Мигель Бельтран.
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