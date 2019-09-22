Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)

В ночь на 22 сентября (время киевское) в Бейкерсфилде (штат Калифорния, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В одном из его поединков встретились проспект лёгкого веса Крис Колберт (13-0, 5 КО) и опытный Мигель Бельтран (33-8, 22 КО). Бой не продлился и тридцати секунд. Колберт поймал соперника короткой двойкой, правый боковой в висок оказался нокаутирующим ударом. Бельтран мгновенно упал лицом вперёд. Американские комментаторы отметили, что эта победа будет претендовать на нокаут года.
Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».
CHRIS. COLBERT. OH MY GOODNESS. pic.twitter.com/l4NHq3UlX8
— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) September 22, 2019
В другом поединке вечера в Бейкерсфилде Альфредо Ангуло сенсационно победил экс-чемпиона мира Питера Куиллина раздельным решением судей.