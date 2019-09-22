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Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
09:22 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Стивен Питерсен порадовал зрителей ярким нокаутом в бою с Мартином Браво.

На турнире UFC в Мексике первый бой главного карда порадовал зрителей ярким нокаутом во втором раунде. Стивен Питерсен и Мартин Браво оба нанесли удар кулаком с разворота, но попал Питерсен, а соперник ушел в глухой нокаут.

Питерсен стал седьмым в истории UFC, кто победил нокаутом бэкфистом с разворота.

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Напомним, в главный бой вечера UFC в Мексике завершился скандалом.

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Видео, Нокаут, MMA, Новости ММА, Стивен Питерсен, Мартин Браво.
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