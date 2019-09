Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)

На турнире UFC в Мексике первый бой главного карда порадовал зрителей ярким нокаутом во втором раунде. Стивен Питерсен и Мартин Браво оба нанесли удар кулаком с разворота, но попал Питерсен, а соперник ушел в глухой нокаут.

Питерсен стал седьмым в истории UFC, кто победил нокаутом бэкфистом с разворота.

Steven Peterson with the counter spinning backfist knockout

Only the 7th backfist KO in UFC history. #UFCMexico pic.twitter.com/4XvCZRayNA

— Ta1jaNx (@Ta1jaNx) September 22, 2019