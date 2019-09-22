Два нокдауна и нокаут: Эскивель уничтожил Стива (Видео)

Новости спорта:Джонатан Эскивель победил Джастина Стива техническим нокаутом.

В американском Бейкерсфилде (Калифорния, США) прошел большой вечер бокса промоутерской компании premierboxing (PBC).

В одном из боев встречались боксеры-средневесы американцы Джонатан Эскивель и Джастин Стив. Эскивель захватил инициативу с первых секунд боя и дважды в первом раунде отправил соперника в нокдаун. Стив оба раза подымался и мужественно продолжал сражаться. В середине второго раунда Эскивель мощно пробил по корпусу и рефери после очередного падения Стива решил прекратить бой.

Хайлайты поединка доступны на Youtube-канале PBC ON FOX:

Таким образом, Эскивель выиграл свой 12-й бой на профи-ринге (11 нокаутом), У Стива в 13-и боя 3 поражения.