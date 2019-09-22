Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)

Новости спорта:Виктор Славинский тяжелым ударом в корпус досрочно завершил бой против Хесуса Агинаги.

В ночь с субботы на воскресенье (время киевское) в Бейкерсфилде (Калифорния, США) прошел большой вечер профи-бокса. в главном бою которого встретились Томас Дюлорм и Террел Уильямс.

В андеркарте этого боя свой поединок провел непобежденный украинский боксер второго полулегкого веса Виктор Славинский (10-0-1 ничья, 6 КО). Противостоял 29-летнему украинцу 25-летний американский боксер Хесус Агинага (5-9-2, 0 КО). В третьем раунде Славинский мощным ударом в корпус встретил соперника и тот не смог подняться после отсчета рефери.

Эта победа стала 10-й в активе боксера из Николаева, а Агинага проиграл в 9-й раз в своей карьере.

Видео нокаута доступно в Инстаграме Славинского.