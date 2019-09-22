Издание The Ring обновило рейтинг ТОП-10 лучших тяжеловесов современности

Известное и авторитетное боксерское издание The Ring обновило рейтинг ТОП 10 лучших супертяжеловесов современности.
Первое место продолжает сохранять линейный чемпион мира, британец Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО).
Следом за ним располагается чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО), замыкает тройку чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО).
ТОП 10:
1. Тайсон Фьюри
2. Деонтей Уайлдер
3. Энди Руис
4. Энтони Джошуа
5. Диллиан Уайт
6. Луис Ортис
7. Александр Поветкин
8. Джозеф Паркер
9. Адам Ковнацкий
10. Кубрат Пулев