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Валлин хочет реванша с Фьюри или боя с Джошуа

Валлин хочет реванша с Фьюри или боя с Джошуа
16:54 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Отто Валлин настроен взять реванш у Тайсона Фьюри.

Промоутер шведского супертяжеловеса Отто Валлина Дмитрий Салита заявил, что его подопечный хочет устроить реванш с Тайсоном Фьюри или сразиться с Энтони Джошуа.

"В рематче Отто будет намного лучше. Валлин будет много работать, он привык к стилю Фьюри. Я убежден, что Отто победит в реванше!

Считаю, что в первом бою была ничья. Максимум – победа Тайсона 7-5 по раундам. Фьюри – великий боец с храбрым сердцем. Он очень талантлив и бесстрашен, когда речь идет о неприятностях в ринге. Но если бы на его месте оказался другой боксер, мне кажется, что бой бы остановили.

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Отто – настоящий чемпион, как на ринге, так и за его пределами. Он со Швеции, но согласился драться с Фьюри в Лас-Вегасе. Так что место проведения боя не имеет значения.

В июне мы обсуждали возможный поединок с Энтони Джошуа. Мы готовы в будущем провести этот бой в Великобритании", – сказал Салита.

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Тайсон Фьюри, Джошуа, Новости бокса, Отто Валлин, Валлин - Фьюри.
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