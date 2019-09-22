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Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде

Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде
20:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Боксер скончался в Таиланде после падения с четвертого этажа.

Российский боксёр Алексей Заболотских погиб в Таиланде, сообщает Pattaya One.

35-летний спортсмен упал с балкона четвёртого этажа в гостинице. По словам спасателей, он скончался от серьёзной черепно-мозговой травмы ещё до приезда в больницу. Название отеля, в котором произошёл инцидент, не называется.

Полиция продолжает расследование инцидента. По словам друзей погибшего, тайских боксёров, ночью они вместе с Заболотских выпивали в барах Паттайи, а затем продолжили вечеринку в гостиничном номере. В семь часов утра по местному времени Заболотских вышел на балкон, после чего его друзья услышали крик и звук падения.

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Россиянин в Таиланде участвовал в нескольких рекламных акциях и мероприятиях по боксу.

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Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Алексей Заболотских.
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