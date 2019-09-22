Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)

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18:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости спорта:Голкипер Махмуд Гад сперва выбил мяч головой, а затем спас ворота.

Вратарь клуба ЕНППИ Махмуд Гад совершил яркий сэйв в матче первого тура чемпионата Египта против "Пирамидс".

На 31-й минуте матча Гад сперва выбежал за пределы штрафной, чтобы выбить мяч в падении головой. Голкипер выбил прямо на соперника, который без раздумий нанес удар по пустым воротам.

Гад совершил рывок к своим владениям и в эффектном прыжке по-волейбольному отразил удар - мяч полетел над перекладиной.

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Первый удар головой голкипера Гада напомним похожий случай, но уже с нападающим сборной Нидерланд Робином Ван Перси на чемпионате мира.

Героический сэйв вратаря в итоге, правда, не особо помог его команде, которая проиграла со счетом 0:4.

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Футбол, Вратарь, Голкипер, Новости футбола, Сейв, Махмуд Гад.
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