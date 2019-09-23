Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана

Новости спорта:Виталий нашел оригинальный способ, как остудить пыл незнакомца.

Бывший обладатель титула чемпиона мира в хевивейте Виталий Кличко, который ныне является мэром Киева, рассказал про интересный случай в ресторане.

"Несколько дней назад зашел в ресторан, а там компания сидела уже "навеселе". Один такой выходит и говорит: "Ты - Кличко? Видел твои бои, но могу сказать, что я готов с тобой посоревноваться и, я уверен, что смогу тебя победить".

Я думаю: как бы так ему ответить? И говорю: "Я же профессионал, а профессионал боксирует только за деньги.

Драться бесплатно не в моих правилах. Я очень дорогой. Если соберешь пару миллионов долларов, то, может, мы и с тобой сможем встретиться". Он подумал и потом отказался. Видимо решал, где ему собрать столько денег, чтобы устроить бой с Кличко", - отметил бывший боксер в интервью каналу NewsOne.