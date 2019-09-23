Редкач радикально сменил имидж - теперь он "кислотный" (Фото, Видео)

Новости спорта:Украинский боксер Иван Редкач рассказал о силе Ломаченко.

33-летний украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО), который сейчас проживает в Лос-Анджелесе, сменил имидж. Теперь новый цвет его волос невозможно не заметить.

"Всегда быть собой, выражать себя, верить в себя, не уходить и искать успешную личность и дублировать ее", - подписал одну из таких фото в Инстаграм Иван Редкач.

Также Иван рассказал про тренировки чемпиона мира в легком весе по версиям WBO, WBC, WBA Василия Ломаченко.

"Василий точно станет абсолютным чемпионом мира. Он отличный боксер с прекрасными навыками, силой, скоростью и я не раз наблюдал за его тренировками.

Это очень сложные физические занятия. 50 километров в бассейне, куча подтягиваний. Это зверь. Он является лучшим бойцом для меня", - отметил украинец.