"Ковалев больше не "Крашер": Андре Уорд дал прогноз на бой с Альваресом

Новости спорта:Бывший соперник россиянина дал свой прогноз на бой Сергея с Канело.

Андре Уорд поделился своим мнением относительно поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО) и чемпионом в среднем весе Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО). Спортсмены оспорят титул WBO Ковалева. Для Альвареса этот поединок будет дебютным в полутяжелом весе.

«Я склоняюсь к победе Сауля Альвареса. Сергей Ковалев больше не «Крашер». Он просто Сергей Ковалев. Он до сих пор опасный парень, но только в первой половине боя. Если Альварес правильно наберет вес, то он замучает Ковалев. Все понимают, что Сергей не справляется с ударами по корпусу и не знает, как защищаться, когда соперник прорывается на ближнюю дистанцию.

Я думаю, что Канело остановит Ковалева в поздних раундах, примерно в 11-м или 12-м. Дело в том, что Сергею далеко за 30. Это денежный бой для него. Я уверен, что он попытается победить, но Ковалев больше не тот, что прежде. У него были тяжелые бои. У него жесткий стиль жизни за пределами ринга. Я склоняюсь к победе Канело после остановки в поздних раундах», - сказал Уорд.

Напомним, бой Альварес – Ковалев состоится 2-го ноября в США.