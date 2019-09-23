Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

"Ковалев больше не "Крашер": Андре Уорд дал прогноз на бой с Альваресом

"Ковалев больше не "Крашер": Андре Уорд дал прогноз на бой с Альваресом
11:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бывший соперник россиянина дал свой прогноз на бой Сергея с Канело.

Андре Уорд поделился своим мнением относительно поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО) и чемпионом в среднем весе Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО). Спортсмены оспорят титул WBO Ковалева. Для Альвареса этот поединок будет дебютным в полутяжелом весе.

«Я склоняюсь к победе Сауля Альвареса. Сергей Ковалев больше не «Крашер». Он просто Сергей Ковалев. Он до сих пор опасный парень, но только в первой половине боя. Если Альварес правильно наберет вес, то он замучает Ковалев. Все понимают, что Сергей не справляется с ударами по корпусу и не знает, как защищаться, когда соперник прорывается на ближнюю дистанцию.

Я думаю, что Канело остановит Ковалева в поздних раундах, примерно в 11-м или 12-м. Дело в том, что Сергею далеко за 30. Это денежный бой для него. Я уверен, что он попытается победить, но Ковалев больше не тот, что прежде. У него были тяжелые бои. У него жесткий стиль жизни за пределами ринга. Я склоняюсь к победе Канело после остановки в поздних раундах», - сказал Уорд.

Тайсона Фьюри отстранили от бокса

Напомним, бой Альварес – Ковалев состоится 2-го ноября в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Андре Уорд, Сергей Ковалев, Бокс новости, Канело.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
04 Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде
05 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь