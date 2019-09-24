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Головкин: Альварес не хочет со мной драться

Головкин: Альварес не хочет со мной драться
10:45 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Геннадий Головкин рассказал, почему не удалось договорится о бое с Канело.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин раскритиковал действия Сауля Альвареса, который нанес ему единственное поражение на профи-ринге.

"К Канело приковано много внимания. Ему многое позволяют в том плане, что он хочет и что не хочет делать. Мы в этой ситуации едва ли можем на что-то повлиять.

Мы подписали контракт, согласовали дату, однако Канело сказал: «Нет, я не буду этого делать». Его промоутер попытался переубедить Альвареса, однако он отказался.

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А затем команда Канело начала публично демонстрировать свое грязное белье. Я не хочу говорить об этом и вмешиваться в их семейную ссору. Однако они показали, что их не волнует контракт с нами и DAZN. Команда Альвареса продемонстрировала, что они не уважают болельщиков и свои обязательства.

Альварес сам сказал, что не хочет драться. Конечно, мы могли бы выдать отличный бой. Люди хотели увидеть наше противостояние. Оно получилось бы интересным. Нет смысла говорить о поединке с Альваресом, поскольку вторая сторона заявила, что она этого не хочет", – сказал Головкин.

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Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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