Названы потенциальные соперники скандального Пулева

Новости спорта:Болгарин планирует вернуться в ринг 9 ноября.

Скандальный болгарский боксер-супертяжеловес Кубрат Пулев должен провести свой следующий бой 9 ноября в Калифорнии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, поединок Пулева возглавит боксерское шоу промоутерской компании Top Rank. Соперником болгарина может стать 37-летний австралиец Марк Де Мори.

Стороны пока не подписали контракт, однако ведут активные переговоры.

Напомним, что в марте Пулев победил нокаутом в 7-м раунде румына Богдана Дину.

Недавно болгарский боксер попал в скандал из-за того, что решил поцеловать в губы журналистку Дженнифер Равало после интервью. В связи с этим Кубрату пришлось пройти курс по борьбе с сексуальными домогательствами.