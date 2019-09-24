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Названы потенциальные соперники скандального Пулева
12:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Болгарин планирует вернуться в ринг 9 ноября.

Скандальный болгарский боксер-супертяжеловес Кубрат Пулев должен провести свой следующий бой 9 ноября в Калифорнии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, поединок Пулева возглавит боксерское шоу промоутерской компании Top Rank. Соперником болгарина может стать 37-летний австралиец Марк Де Мори.

Стороны пока не подписали контракт, однако ведут активные переговоры.

Напомним, что в марте Пулев победил нокаутом в 7-м раунде румына Богдана Дину.

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Недавно болгарский боксер попал в скандал из-за того, что решил поцеловать в губы журналистку Дженнифер Равало после интервью. В связи с этим Кубрату пришлось пройти курс по борьбе с сексуальными домогательствами.

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Бокс, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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