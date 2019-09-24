"Его не за что любить, он - ужасен": Головкин - об Альваресе

Новости спорта:Геннадий Головкин раскритиковал тех, кто фанатеет от Сауля Альвареса.

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин утверждает, что не будет сильно переживать, если ему не удастся организовать третий бой с Саулем Альваресом.

"Я чувствую себя вполне комфортно. За последние несколько лет я обрел ценный опыт. Я понимаю, что за человек Канело, я знаю промоутерскую компанию, стоящую за ним. Посмотрите, даже сейчас у них все плохо.

Какие-то непонятные ситуации происходят постоянно. Я не хочу касаться Альвареса и всех этих грязных ситуаций. Это не мое дело.

Я не понимаю, кто поддерживает Канело. Он ужасен в боксе, в бизнесе, во всем. Альварес показал истинное лицо, когда очень плохо отзывался о своем промоутере, о своем матчмейкере и о своем менеджере… Я не хочу говорить об этом парне», – сказал Головкин.