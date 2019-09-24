Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться

Новости спорта:Владимир Кличко поделился своим мнением о возможности вернуться в профессиональный бокс.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о том, рассматривает ли он вариант возобновления боксерской карьеры.

"Могу ли я вернуться на ринг? Не знаю, да и никто не знает. Каждое утро думаю об этом. Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться. Мне нравится эта ложь, так я наслаждаюсь тем, что делаю и мотивирую себя на здоровый образ жизни. Больше не хочу спекулировать на этой теме".

Также именитый украинец поделился мнением о реванше мексиканца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа.

"Я понимаю Джошуа, ведь тоже проигрывал андердогам. Наверное, Энтони был очень удивлен тем, что случилось в Нью-Йорке, когда Руис его побил. Каждый может потерпеть неудачу. Теперь он должен показать характер и вернуться с большой победой. Хочу, чтобы Джошуа это сделал", - приводит слова Кличко BBC.

Напомним, Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в 2017 году после нокаута от Энтони Джошуа.