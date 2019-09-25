Промоутер рассказал о состоянии здоровья Тайсона Фьюри

Новости спорта:Уоррен рассказал о здоровье британца после боя с Уаллином.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, рассказал о ходе восстановления своего клиента после сильного рассечения, полученого в бою с Отто Уаллином.

"Я не могу сказать наверняка, заживет ли это жуткое рассечение через шесть-семь недель. Одно известно точно: Тайсон не сможет тренироваться в течение двух месяцев. Но сразу после этого ему нужно начать подготовку к реваншу с Деонтеем Уайлдером. Тайсон должен быть готов выйти в ринг в середине февраля.

К счастью, рассечение не очень большое, поэтому мы не будем прибегать к пластической хирургии. Но нам все равно необходимо знать, что с ним все в порядке. Бокс - такой спорт, в котором всегда присутствует риск. Один удар может все изменить", - приводит слова Уоррена Daily Mail.

Напомним, во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение, из-за которого он пропустил пресс-конференцию с журналистами после боя и отправился в больницу.

Реванш между Фьюри и Деонтеем Уайлдером запланирован на 22 февраля 2020 года.