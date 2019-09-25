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"Альварес победит Ковалева до 9-го раунда": экс-тренер Головкина

"Альварес победит Ковалева до 9-го раунда": экс-тренер Головкина
10:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Абель Санчес абсолютно не верит в Сергея Ковалева.

Известный мексиканский тренер Абель Санчес, который ранее работал с Геннадием Головкиным, поделился ожиданиями от встречи чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.

По словам специалиста, Канело победит россиянина досрочно.

«Альварес остановит Ковалёва где-то между седьмым и девятым раундом. Он это сделает при помощи удара по корпусу. Он будет пробивать в корпус Ковалёву до тех пор, пока не донесёт идеальный удар», — приводит слова Санчеса BoxingScene.

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Напомним, встреча Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону боя будет стоять титул по версии WBO в полутяжёлом весе, которым владеет россиянин.

 

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Все по теме:

Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса, Абель Санчес, Сергей Ковалев, Ковалев – Альварес.
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