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Спенс: Хотел бы боксировать с Альваресом

Спенс: Хотел бы боксировать с Альваресом
10:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Эррол Спенс уверен, что бой с Альваресом был бы интересным.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс выразил свою готовность встретиться с Саулем Альваресом, обладающим титулами WBA и WBC в среднем весе.

"Бой против Сауля Альвареса может стать интересным. Для меня не проблема выйти на бой с Канело в среднем весе. Альварес - не крупный боец. Он массивный, но не большой. Поэтому, думаю, что у нас вышел бы замечательный бой.

Я бы хотел боксировать с Альваресом. Я никогда не размышлял о том, как побью его. У него хороший тайминг, он обладает недюжинной силой, но он устанет. В этом поединке у меня было бы преимущество в плане запаса энергии. Но бой был бы отличный, настоящий мегафайт", - цитирует Спенса Boxing News 24.

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Напомним, что Альварес поднимется в полутяжелый вес для боя против Сергея Ковалева, который запланирован на 2 ноября. Спенс же встретиться с Шоном Портером 28 сентября. Смотри битву взглядов боксеров.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Эррол Спенс.
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