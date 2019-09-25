Спенс: Хотел бы боксировать с Альваресом

Новости спорта:Эррол Спенс уверен, что бой с Альваресом был бы интересным.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс выразил свою готовность встретиться с Саулем Альваресом, обладающим титулами WBA и WBC в среднем весе.

"Бой против Сауля Альвареса может стать интересным. Для меня не проблема выйти на бой с Канело в среднем весе. Альварес - не крупный боец. Он массивный, но не большой. Поэтому, думаю, что у нас вышел бы замечательный бой.

Я бы хотел боксировать с Альваресом. Я никогда не размышлял о том, как побью его. У него хороший тайминг, он обладает недюжинной силой, но он устанет. В этом поединке у меня было бы преимущество в плане запаса энергии. Но бой был бы отличный, настоящий мегафайт", - цитирует Спенса Boxing News 24.

Напомним, что Альварес поднимется в полутяжелый вес для боя против Сергея Ковалева, который запланирован на 2 ноября. Спенс же встретиться с Шоном Портером 28 сентября. Смотри битву взглядов боксеров.