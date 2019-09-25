Экс-тренер Усика назвал главный "козырь" украинца в хэвивейте

Новости спорта:Сергей Лапин поговорил о перспективах Александра Усик в супертяжелом весе.

Первый тренер Усика считает, что за счет скорости украинец быстро добьется успеха в новой весовой категории.

"Он скоростной боксер, имеет большое преимущество в скорости, и это уже большой плюс. Скорость, защита – все на его стороне. Он многое умеет в ринге и думаю, что у него все получится.

Если он умудрялся в скорости обыгрывать тяжеловесов, то супертяжей, которые и так уступают в этой скорости, он будет обыгрывать вообще без проблем", - сказал в интервью порталу mmaboxing.ru.

Первое появление Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября в Чикаго в бою с Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО).