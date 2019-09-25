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Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира

Российские боксеры устроили пьяный дебош на чемпионате мира
14:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле "Хайят" в Екатеринбурге, когда в городе проходил чемпионат мира.

В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле и устроили грандиозную вечеринку. Собравшихся пришлось разнимать бойцам Росгвардии, сообщает телеграм-канал Baza.

Праздник начался около трёх часов ночи. Участники сели в караоке и, по словам очевидцев, уже не вполне понимали, что вокруг происходит. Несколько боксёров из российских региональных федераций решили поссориться и даже стали пытаться драться. Часть окружающих их разнимала, другие продолжали петь в караоке, ещё несколько человек вступили в переговоры с бойцами Росгвардии, которые приехали по вызову в отель.

Боксёры сразу стали угрожать сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах. Один из спортсменов заявил, что он бывший боец спецназа ФСБ и воевал по всему миру.

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Всё закончилось мирно: наиболее пьяных боксёров удалось совместными усилиями затолкать в их номера. Остальные разошлись сами.

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