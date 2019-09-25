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Владимир Кличко рассказал о своей жизни вне большого спорта

Владимир Кличко рассказал о своей жизни вне большого спорта
15:10 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал о своей жизни вне большого спорта, объяснил, как ему удается быть успешным во многих сферах, а также рассказал, почему никогда не станет инвестировать в развитие ядерной энергетики.

Как отметил Владимир, для него настоящий пример мультиуспешности – британский миллиардер Ричард Брэнсон. «С одной стороны, я уверен, что нельзя качественно заниматься всем одновременно. С другой стороны, есть понятие мультитаскинга. Говорят, мужчинам он присущ меньше, зато им в совершенстве владеют женщины. Можете ли вы смотреть мне в оба глаза одновременно? Нет! Вы смотрите то в один, то в другой. Между тем замечая остальные черты моего лица. Так и в жизни - можете концентрироваться на одной задаче, но контролируя параллельно остальные. Время от времени переключаясь между ними, - рассказал Владимир в интервью изданию Тhe Ukrainians. - Мой любимый пример, который разрушает стереотип о том, что нельзя заниматься многим и быть во всем одинаково успешным, - Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Он собственик авиа- и железнодорожных компаний, разрабатывает самолет для космического туризма, а кроме того - является успешным в звукозаписывающем бизнесе и книжной индустрии. Он разрушает правила.

На встрече с ним в Киеве кто-то из украинских бизнесменов спросил: «Почему вы не производите оружие? На востоке нашей страны продолжается вооруженный конфликт, поэтому наше Министерство обороны могло бы сделать вам большой заказ». Брэнсон ответил примерно так: «Вам только кажется, что я занимаюсь всем. На самом деле , у меня есть внутренний фильтр». У меня тоже есть свой, называю его «ergo sum», что с латыни означает «таким я есть». У меня есть собственные понятия правильного и неправильного. Скажем, наш с братом отец рано ушел из жизни. Это произошло вследствие трагедии на Чернобыльской атомной станции. Поэтому я никогда не буду инвестировать в развитие ядерной энергетики. Потому что считаю это принципиально неправильным.

Владимир Кличко: Я провожу тренировки и вру себе, что собираюсь вернуться

Я действую глобально - мои офисы в США, в Германии, в Украине. И никогда не играю в короткую - только в долгую игру. Потому ко всему, чем занимаюсь, отношусь со стопроцентной любовью. Можно подумать, спортсмен и отельер - несопоставимые вещи. Но, с другой стороны, все взаимосвязано: как боксер я объездил чуть ли не всю планету и теперь прекрасно понимаю клиентов, которые останавливаются в гостинице, - знаю, что именно им нужно»

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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