"Один удар может все изменить": Промоутер Фьюри опасается за здоровье боксера

Новости спорта:Фрэнк Уоррен прокомментировал ужасное рассечение Тайсона Фьюри в бою с Отто Валлином.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, рассказал о восстановлении подопечного.

Напомним, 14 сентября в Лас-Вегасе британец Фьюри выиграл у шведа Отто Валлина в 12-раундовом бою решением судей, но в поединке он получил сильные рассечения. Уже известно, что на 22 февраля будущего года запланирован бой-реванш между Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

«Мы не знаем наверняка, заживет ли это ужасное рассечение через шесть-семь недель. Тайсон не сможет заниматься физическими упражнениями в течение двух месяцев. После этого или сразу после Рождества ему нужно начать спарринговать, чтобы к середине февраля он был готов. К счастью, это было чистое рассечение, края ровные, так что ему не придется прибегать к пластической хирургии. Но мы все равно должны убедиться, что с ним все в порядке. В боксе всегда есть риск. Один удар может все изменить», — цитирует Уоррена Daily Mail.