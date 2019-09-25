Кличко: Джошуа необходимо показать характер

Новости спорта:Владимир Кличко прокомментировал поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко поделился мнением о предстоящем реванше Энди Руиса (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

«Я тоже бывал в ринге и тоже проигрывал бойцам, которым не должен был проиграть. Думаю, Энтони был сам удивлен тем, что произошло в первом бою с Руисом. Каждый может потерпеть неудачу, теперь ему необходимо показать характер, сделать все иначе и вернуться с большой победой. Надеюсь, он это сделает», – цитирует Кличко-младшего BBC.

Напомним, первый бой Джошуа – Руис состоялся 1 июня в Нью-Йорке, Энди победил техническим нокаутом в седьмом раунде. Второй бой состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.