WBO исключила Деревянченко из рейтинга

Новости спорта:WBO удалила из своего рейтинга ТОП-15 Сергея Деревянченко.

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила реестр боксеров. В новом рейтинге в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) уже не значится в топ-15, хотя ранее он занимал девятую позицию.

Напомним, вскоре Деревянченко предстоит бой против Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF.

Из хороших новостей для украинского бокса стоит отметить новую третью позицию 27-летнего уроженца Одесской области Арнольда Хегая (16-0-1, 10 КО) во втором легчайшем весе. До этого он значился пятым. Теперь Хегай может претендовать на титульный бой.