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Усик уже дрался с боксерами из супертяжелого веса

Усик уже дрался с боксерами из супертяжелого веса
16:41 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Усик прокомментировал свой дебют в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) рассказал о ходе подготовки к дебютному бою в супертяжах. «У меня нет никаких проблем с переходом в супертяжелый дивизион.

Просто поднялся в весе, ничего не изменилось ни в тренировках, ни в подготовке. Работаем с прицелом на более мощных противников. Мы с командой отдаем все силы, чтобы подготовиться к дебюту.

Кстати, еще даже до Олимпиады я выходил в ринг против ребят из супертяжелого веса. Я весил 91,5 кг, а спарринговал с ребятами 100-105 кг. И другие боксеры нашей команды спарринговали с противниками на вес выше.

Усик рассказал о своей мотивации в хэвивейте

Очень жду бой. Устал без бокса», – сказал Усик.

Напомним, в дебютном поединке в супертяжелом весе 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго Усик встретится с голландцем Тайроном Спонгом (14–0, 13 КО).

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