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Поветкин нацелился на Тайсона Фьюри

Поветкин нацелился на Тайсона Фьюри
16:52 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта:Александр Поветкин хочет провести бой с Тайсоном Фьюри.

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах на будущее.

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн, работающий в последнее время с Поветкиным, заявил, что постарается организовать ему бой с Майклом Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии. Предполагалось, что российский и американский боксеры встретятся в андеркарде реванша между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом.

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«Пока не могу ничего сказать по своему следующему бою. Я не знаю, буду ли боксировать с Хантером. Мне бы хотелось провести бой с Тайсоном Фьюри. Получится ли это организовать у менеджеров… Ведь у него тоже свои бои. Хантер — неплохой парень, но про наш возможный бой ничего не могу сказать. Но в декабре в Саудовской Аравии я готов провести бой. Я сейчас постоянно тренируюсь», — цитирует Поветкина «РИА Новости».

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Саудовская Аравия, Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса.
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