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"Первый раунд будет ключевым": Оскар де ла Хойя о бое Альварес - Ковалев

"Первый раунд будет ключевым": Оскар де ла Хойя о бое Альварес - Ковалев
17:57 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Оскар де ла Хойя прокомментировал ближайший "бой года".

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя поделился мнением о поединке Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса. По словам де ла Хойи, Ковалёв сейчас в лучшей форме, чем когда-либо.

"Когда Ковалёв дрался с Энтони Ярдом месяц назад, я не увидел в нём слабостей. Он дрался с парнем, который моложе и сильнее Альвареса, и нокаутировал его своим джебом. Сейчас Ковалёв лучше, чем когда-либо. Да, он не в той форме, что он был в 2014 году, но он близок к ней.

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В бою с Альваресом Ковалёв будет стоять на месте, хоть он и знает, как боксировать и как наносить удары. Первый раунд будет ключевым, именно в нём определится, кто будет диктовать условия поединка", — приводит слова Сергея Ковалёва BadLeftHook.

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Бокс, Сауль Альварес, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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