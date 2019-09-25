Дата следующего боя Джейкобса изменена

Новости спорта:Дэниэл Джейкобс вернется на ринг 13 декабря.

Как сообщает ESPN, бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс проведет свой следующий бой 13 декабря этого года на DAZN, а не 14 декабря, как сообщалось ранее.

Его промоутер Эдди Хирн хочет избежать проведения вечера бокса в один день с вероятным шоу компании Top Rank 14 декабря с участием Теренса Кроуфорда. Соперником Джейкобса, который после поражения от Сауля «Канело» Альвареса хочет вернуться на ринг в рамках второго среднего веса, может стать Хулио Сезар Чавес-младший.

Также в этом вечере бокса Эдди Хирна может пройти объединительный поединок в первом легчайшем весе между чемпионом WBC Хуаном Франсиско Эстрадой и чемпионом WBA Халидом Яфаи. А бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Морис Хукер может провести свой дебютный бой в полусреднем весе.