Российский боксер: Ломаченко находится на одном уровне с Али

Новости спорта:Беспутин заявил, что Василий является эпохальным и историческим боксером.

Полусредневес Александр Беспутин высказался касательно чемпиона мира WBA/WBO/WBC в легком весе Василий Ломаченко.

Российский боксер сравнил украинца с Мохаммеда Али и отметил сильные качества первого.

"В каждом виде спорта есть эпохальные люди. Вот Вася на данный момент эпохальный, исторический боксер. В свое время был Мохаммед Али. Говорили, что он испортил поколение супертжей, потому что он делал ставку на перемещения на ногах, а все хотели его копировать.

Сегодня Ломаченко на таком же высоком уровне. Только он делает заходы, еще какие-то вещи, которые никто не делает. Это его визитная карточка, до него никто так не делал. А теперь все сразу стали хотеть этому научиться", - рассказал Беспутин в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, что ранее украинский боксер Иван Редкач рассказал про тренировки Ломаченко.