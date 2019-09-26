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Российский боксер: Ломаченко находится на одном уровне с Али

Российский боксер: Ломаченко находится на одном уровне с Али
08:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Беспутин заявил, что Василий является эпохальным и историческим боксером.

Полусредневес Александр Беспутин высказался касательно чемпиона мира WBA/WBO/WBC в легком весе Василий Ломаченко.

Российский боксер сравнил украинца с Мохаммеда Али и отметил сильные качества первого.

"В каждом виде спорта есть эпохальные люди. Вот Вася на данный момент эпохальный, исторический боксер. В свое время был Мохаммед Али. Говорили, что он испортил поколение супертжей, потому что он делал ставку на перемещения на ногах, а все хотели его копировать.

Сегодня Ломаченко на таком же высоком уровне. Только он делает заходы, еще какие-то вещи, которые никто не делает. Это его визитная карточка, до него никто так не делал. А теперь все сразу стали хотеть этому научиться", - рассказал Беспутин в интервью YouTube-каналу EsNews.

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Напомним, что ранее украинский боксер Иван Редкач рассказал про тренировки Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Беспутин.
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