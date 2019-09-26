Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко

Новости спорта:Американский проспект увидел слабые стороны украинца в поединке с Кэмпбеллом.

Временный чемпион мира по версии WBC Девин Хэйни высказался о возможном поединке против обладателя поясов WBA, WBO и WBC в легкой весовой категории Василия Ломаченко. Американский проспект считает, что его бой против украинца может состояться в любой момент, поэтому ему нужно быть готовым к этому.

Также 20-летний боксер заявил, что у Ломаченко есть свои недостатки и слабые стороны, которыми он собирается воспользоваться, чтобы победить.

"У Ломаченко есть недостатки, которые я увидел в бою с Кэмпбеллом, но не стоит делать выводов после одного боя. Для каждого боксера в определенный вечер может пойти все не по плану. Мы такие же люди, как и Леброн Джемс, Стефен Карри или Кевин Дюрант. Они могут показать плохую игру, но в следующем матче набрать 40 очков.

Я это понимаю, но с Кэмпбеллом Ломаченко не доминировал так, как делал это с другими боксерами. Я проанализировал его выступление и могу извлечь пользу из этого. Никто не знает, как пройдет поединок в конечном итоге. Мой бой с Ломаченко может состояться в любой момент, поэтому посмотрим", - приводит слова Хэйни BoxingNews24.

Напомним, 13 сентября Девин Хэйни нанес поражение российскому боксеру Зауру Абдуллаеву и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Ломаченко.