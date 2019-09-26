"Заткнуть рот": Спенс рассказал о главной мотивации на бой с Портером

Новости спорта:Эррол Спенс дал комментарий, касательно грядущего поединка с чемпионом по версии WBС Шоном Портером

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (25-0, 21 КО) дал комментарий, касательно грядущего поединка с чемпионом по версии WBС Шоном Портером (30-2, 17 КО). Американец также поделился мнением о оппоненте.

«Чувствую, что все мои предыдущие бои готовили к этому поединку. Портер не так, как Майки Гарсия. У них разные стили и менталитеты. Мы усердно тренируемся и сосредоточены ко всему. Он много говорит, но на меня это не действует. Выйду в ринг с желанием заткнуть ему рот. Буду готов ко всему, что мне предложит Портер в ринге», — приводит слова Спенса fightnews.com

«Я подготовился ко всему. Все дело в корректировках. Люди думали, что опыт Келла Брука поможет ему, но нет. Могу приспособиться к стилю моего оппонента».

«Для меня важно получить нокаут. Но если не получится, то я согласен на победу судейским решением».

Поединок Спенс-Портер пройдет в Лос-Анджелесе 28 сентября. На кону два титула в полусреднем весе по версии IBF и WBC.

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (25-0, 21 КО) дал комментарий, касательно грядущего поединка с чемпионом по версии WBС Шоном Портером (30-2, 17 КО). Американец также поделился мнением о оппоненте.

«Чувствую, что все мои предыдущие бои готовили к этому поединку. Портер не так, как Майки Гарсия. У них разные стили и менталитеты. Мы усердно тренируемся и сосредоточены ко всему. Он много говорит, но на меня это не действует. Выйду в ринг с желанием заткнуть ему рот. Буду готов ко всему, что мне предложит Портер в ринге», — приводит слова Спенса fightnews.com

«Я подготовился ко всему. Все дело в корректировках. Люди думали, что опыт Келла Брука поможет ему, но нет. Могу приспособиться к стилю моего оппонента».

«Для меня важно получить нокаут. Но если не получится, то я согласен на победу судейским решением».

Поединок Спенс-Портер пройдет в Лос-Анджелесе 28 сентября. На кону два титула в полусреднем весе по версии IBF и WBC.